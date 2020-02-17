بالفيديو: مقدمة ذا فويس كيدز تعلن عن قرار صادم

أعلنت الإعلامية ناردين فرج، مغادرتها لبرنامج “The Voice Kids”، مشيرة إلى أن ظهورها للمرة الأخيرة سيكون في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة المقرر إذاعتها يوم السبت المقبل ولن تشارك مجددًا في الموسم الثالث للبرنامج، لأسباب خارجة عن إرادتها مؤكدة أن إعلامية أخرى ستقوم بتصوير حلقة التصفية نصف النهائية، والحلقة الأخيرة.

ناردين فرج نشرت مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان اعلان مهم عن، MBCTheVoiceKids وعلقت عليه قائلة: انا فضلت أنكم تعرفوا مني انا، انا مش حاكون موجودة في اخر حلقتين من ذا فويس كيدز، اخر خلقه ليا، هي اللي جايه.

وتابعت: بتمني التوفيق لكل العاملين في الموسم التالت من ذا فويس كيدز، انا بجد بحبكم ومش حانسي كل الذكريات الحلوة اللي قضيناها مع بعض.

وقالت عبر الفيديو أنها قررت عدم استكمال تصوير برنامج “The Voice Kids”، وأنه ستكون هناك إعلامية أخرى تشارك بدلًا منها.

وأضافت، أنها لا تريد أن تدخل في التفاصيل حول أسباب مغادرتها لمجموعة mbc، مؤكدة أنها بيتها الثاني، وأنها تعمل فيها منذ 7 سنوات وأنها لا تتحدث عن كيان أو شاشة، ولكنها تتحدث عن ناس عاشت معهم وأكلت معهم عيش وملح، ومتأكدة أنهم يحبونها كما تحبهم.

وتابعت: أنهم كانوا يراعونها وقت سفرها، ولكن هناك ظروفا خارجة عن إرادتنا وهذه ليست مشكلة لإيمانها أن الله هو من يفتح أبواب ويغلق أبواب، والأهم هو أنها عندما تغادر مكانا فإنها تترك بصمة وسيرة جيدة”.

يذكر أن ناردين فرج كانت تشارك في تقديم برنامج the voice، بالإضافة إلى The Voice Kids، مع زميلها الإعلامي ياسر السقاف.