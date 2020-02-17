بالفيديو: رسالة قاسية من الإعلامية سارة عبدالعزيز لمن يطالبها بمساعدة مالية

وجهت الإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز انتقادات حادة لمن يطالبها في رسائل خاصة بمساعدات مالية، معربة عن استيائها من حياة الضنك التي يعيشها أولئك ورغم هذا يقومون بإنجاب الأطفال، وفق قولها.

وقالت عبدالعزيز في مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“ وتم تداوله لاحقا على حسابات المشاهير عبر ”إنستغرام“ إن ”العديد من طلبات المساعدات تأتيها يوميا لكنها تتساءل إزاءها بأن معظم مراسليها لديهم أكثر من 5 وحتى 9 أطفال“.

وأضافت متسائلة ”معقولة وانتوا شايفين حياتكم ردية وحياة ضنكة وتزيدوا أطفال وين منطقكم؟“، مردفة أن ”بعض من يريدون المساعدة يفكرون أكثر من مرة في أمر مساعدتهم حيث يقولون إن هناك من هم أولى منهم“.

وذكرت عبدالعزيز أن ”هناك تفكيرا في أمر مساعدتهم من عدمه لأنهم تخطوا جميع الأسباب التي جعلتهم في حالة من الضنك، متسائلة ”معقولة واحد حياته كده ويجيب 5 و6 أطفال وأكثر أبغى إجابة منطقية ولا أحد يجاوبني كل طفل ييجي برزقه وإلا مو أكثر الفقراء هما اللي عندهم 13“.

وانهالت التعليقات بين المتابعين للفنانة، موجهين انتقادات لها بأن عليها ألا تتدخل في رزق الله لأن الله هو المانح للذرية وخلق كل شخص ورزقه، مؤكدين أن هذه أبسط حقوق البشر ولا يتوجب عليها أن تحرمهم منها، فيما اتفق معها البعض الآخر مشيرين إلى أن كلامها مثال للعقل والمنطق، فيما تطرق آخرون للحديث عن سبل تنظيم الأسرة.