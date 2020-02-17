شاهد .. إليسا في كواليس حفل القرية العالمية

نشرت النجمة إليسا فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهرت إليسا من خلاله في كواليس حفل القرية العالمية، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي. كواليس حفل القرية العالمية، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي. Advertisements يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا كليب بعنوان كرهني، وهو إخراج إنجي الجمال، والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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