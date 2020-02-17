مفاجأة.. أزمة صورة الطائرة تهدد محمد رمضان بالمحاكمة

تخطت أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، حدود تراشق الاتهامات بينهما في الأزمة التي أثيرت جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، إلى خلافات مع زملاءه في الوسط الفني، وأخيرًا مع الفنان أحمد فهمي.

وخرجت القضية من الأزمة بين محمد رمضان والطيار الموقوف، إلى زملاءه في الوسط الفني والإعلام، وتصاعدت لمهاجهة أحمد فهمي ومحمد ثروت له، والإعلامية بسمة وهبة وتصريحاته حول تلك القضية المشار إليه، إضافة إلى حملات التي دشنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة أعمال محمد رمضان بسبب سخريته من وقف الطيار عن العمل.

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وتعود تفاصيل الخلافات بين محمد رمضان والفنان أحمد فهمي، عندما نشر محمد رمضان صورة له بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة" وذلك على خليفة الفيديو الذى نشره رمضان من داخل طائرة خاصة وبسبب ذلك تم إيقاف الطيار مدى الحياة، ليتم تداول هذا المنشور على الفيس بوك، ليرد أحمد فهمى على المنشور المتداول "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير

ولا أيه "، وذلك في انتقاد واضح منه لتصرف محمد رمضان.

ورد محمد رمضان على تلك تصريحات، بطريقة سخرية، في لافتة واضحة أن المنشور موجه للفنان أحمد فهمي، ونشر مقطع فيديو من مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنانة عائشة بن حمد، وبطريقة كوميديا قائلًا:" وأنت حاشر نفسك".

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ولم ينتهي سيناريو مهاجمة الطرفين كلاهما، ليسخر الفنان أحمد فهمي من محمد رمضان، عندما رد على منشور الفنان محمد ثروت الذى نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تسائل ثروت "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة"، ليعلّق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقى حيبقى أمبر وان" فى إشارة منهما إلى محمد رمضان.

وأطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حملة مقاطعة أعمال الفنان محمد رمضان، نتيجة سخريته في أكثر من مقطع فيديو لـ إيقاف الطيار؛ بسبب تصويره داخل قمرة الطائرة ما نتج عنه وقف الطيار عن ممارسة عمله مدى الحياة، وسحب رخصته.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، وجهت رسالتها إلى الفنان محمد رمضان، بعد تصاعد أزمته مع الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن الطيران مدى الحياة، بسبب الفيديو الشهير لـ"رمضان" داخل كابينة الطائرة، وقالت خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "on e"، الأربعاء الماضى، "الناس العاقلة والمتحضرة خصوصًا لما يكونوا شخصيات عامة لما تحدث مشكلة لازم يكونوا قدوة لجمهورهم فى المعارك والتعامل مع الأزمات، وهذه هى ضريبة الشخصية العامة صاحبة الجمهور والمتابعين.. لو ليك حق خده باحترام والحوار، لكن موقف محمد رمضان فى أزمة طيار أشرف أبو اليسر، حاجة لا تليق أبدأ بلقب فنان وشخصية عامة".

وفي ذات الصدد، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، لجلسة 26 فبراير الجاري، وجاء التأجيل؛ لحضور الفنان محمد رمضان أو ممثله القانوني.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة "رمضان" داخل كابينة القيادة في الطائرة التي كان يقودها موكله.