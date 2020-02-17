فيديو.. صابر الرباعي يطرح كليب "عسى يومي"

طرح النجم صابر الرباعي، كليب بعنوان "عسى يومي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب عسى يومي من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان وليد الشامي، وتوزيع مهند خضر، والكليب من ألبوم صابر 2019. Advertisements يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح مؤخرًا ألبوم صابر 2019، وضم الألبوم على 10 أغاني، من بينها: أين أذهب، باي باي، غشاش، كتاب المجروحين، مغيار، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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