فيديو .. محمد رمضان يتحدى دعوات المقاطعة بأغنية جديدة

تحدى النجم محمد رمضان دعوات حملة مقاطعته، حيث أعلن عن طرحه أغنية جديدة، تحمل اسم ايوه جدع.
ونشر رمضان فيديو من حفلة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر من خلاله وهو يؤدي أغنية أيوه جدع خلال الحفلة.
وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: ثقة في الله نجاح اغنية ايوه جدع قريبًا جدًا على قناتي الرسمية على يوتيوب.
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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