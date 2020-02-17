شاهد.. هبة مجدي توجه رسالة رومانسية لزوجها

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جمعتها بزوجها المطرب محمد محسن، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير"انستجرام".



وعلقت هبة على الصورة قائلة: "يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش، فإذا أحبك

مليون فأنا منهم، وإذا أحبك واحد فهو أنا، وإذا لم يحبك أحد فاعلم أنني متّ"وعلقت لها الفنانة مي كساب "ربنا يخليكوا لبعض ياقلبي" بينما نالت الصورةإعجاب عدد كبير من الجمهور متمنين لهما دوام التفوق والنجاح في مشوارهما الفني والشخصي.

يذكر أن أحدث أعمال هبة مجدي مسلسل " الأخ الكبير"ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، محمد رجب،احمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.