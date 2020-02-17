أعلن الفنان رامي جمال، إلغاء حفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". أفصح رامي عن سبب الإلغاء قائلاً:" تم إلغاء حفل يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٠ لسوء التنظيم وعدم الالتزام بشروط التعاقد .. للتواصل مع إدارة التنظيم لارجاع تذاكر الحفلة الاتصال بالرقم الآتي: ٠١٠٠٣٣٣٣٧٠٦". ٢٠٢٠ لسوء التنظيم وعدم الالتزام بشروط التعاقد .. للتواصل مع إدارة التنظيم لارجاع تذاكر الحفلة الاتصال بالرقم الآتي: ٠١٠٠٣٣٣٣٧٠٦". يذكر أن الحفل كان من المفترض إقامته على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بمشاركة المطرب أحمد كامل، ليحتفل رامي بطرح ألبومه الجديد مع جمهوره، الذي ضم 14 أغنية منهم "بعد مااغيب، أدف يامراكبي، لو ع النسيان، اللي مشيوا، لقلبك سلام، بيهم كلهم، حاجة غريبة"، ومن المتوقع طرح الـ سي دي الخاص به خلال الفترة المقبلة. مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بمشاركة المطرب أحمد كامل، ليحتفل رامي بطرح ألبومه الجديد مع جمهوره، الذي ضم 14 أغنية منهم "بعد مااغيب، أدف يامراكبي، لو ع النسيان، اللي مشيوا، لقلبك سلام، بيهم كلهم، حاجة غريبة"، ومن المتوقع طرح الـ سي دي الخاص به خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبومه بأيام.. إلغاء حفل رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.