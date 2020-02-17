هل يتراجع أيمن بهجت قمر عن قرار اعتزاله تأليف الأغاني؟

ميرنا وليد - بيروت - شكّل خبر اعتزال المؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر​ تأليف الأغاني جدلا كبيرا بين الجمهور والفنانين، وعاد أيمن وأكد قراره بعد طلب الكثيرين منه العودة عنه.

وكتب أيمن على صفحته الخاصة: "بشكر كل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس انا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطه بدور عليها ولا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب.. أنا بدور على الراحة جايز أحن للأغاني واكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمه دي ربنا يقدرني اقدم أعمال دراميه تعوض غيابي ده وهدعم المواهب".

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