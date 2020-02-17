إبنة شقيق الأميرة ديانا تغيّر دينها من أجل حبيبها الذي يكبر والدها

ميرنا وليد - بيروت - وافقت الليدي ​كيتي سبنسر​ إبنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا على إعتناق الديانة اليهودية وذلك من أجل الزواج من حبيبها المليونير ​مايكل لويس​ البالغ من العمر 61 عاما، والذي يكبر والدها بـ5 سنوات، فيما يكبرها هي بـ31 عاماً، إذ تبلغ من العمر الـ29.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف صديق مقرب من الثنائي، أن كيتي بدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية وتخضع لعدة تعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكن ليس من المعروف حتى الآن لأي طائفة يهودية ستنضم، بينما يُرجح انضمامها لطائفة اليهود الأرثوذكس.

وكشف صديق مقرب من الثنائي، أن كيتي بدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية وتخضع لعدة تعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكن ليس من المعروف حتى الآن لأي طائفة يهودية ستنضم، بينما يُرجح انضمامها لطائفة اليهود الأرثوذكس.

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