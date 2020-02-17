نجوى كرم تحتفل بـ 10 مليون-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وصل عدد متابعي الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ الى 10 ملايين متابع على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت نجوى صورة جديدة لها بفستان أحمر على صفحتها الخاصة عبّرت عن سعادتها بذلك واصفة متابعيها بالحقيقيين.

الجدير ذكره انه إحتشد مؤخرا العديد من فانز نجوى كرم في وسط بيروت، حيث أن نجوى إختارت ان تطلق هاشتاغ "لبنان بقلبنا"، إحتفالاً بعيد الحب في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، وتمت الإستعانة بهليكوبتر لنثر أوراق حمراء اللون مع الهاشتاغ وإمضاء نجوى كرم.

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