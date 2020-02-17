ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ بخطوبة شقيقته ​إيمان​ على شاب يدعى حسام حامد، في أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العروسين.

وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من حفل الخطوبة التي ظهر فيها رمضان إلى جانب زوجته وأفراد عائلته، فيما نشرت إيمان عبر صفحتها الخاصة صوراً، الأولى ظهرت فيها إلى جانب خطيبها وشقيقها وزوجته وعلّقت بالقول:"احلى يوووووم فى حيااااتى ده والا ايه .اللهم لك الحمد والشكر على هديتك لية".

وفي الصورة الثانية ظهر فيها رمضان إلى جانب شقيقه وعلّقت إيمان بالقول:"احلى اخوااااااات فى الدنياااااااا .. بحبكم قووووى".

وتعد إيمان الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وقد ظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة وتعمل في مجال "عسل النحل"، منذ عام 2016، وكانت لها تجربة سابقة مع الزواج، انتهت بالطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.