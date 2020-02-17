شام الذهبي تكشف للمرة الأولى عن هوية حبيبها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​شام الذهبي​ إبنة الفنانة السورية ​أصالة​ من طليقها المنتج أيمن الذهبي للمرة الأولى عن صورة وهوية حبيبها وذلك تزامناً مع عيد الحب.

ونشرت شام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما من إحدى المناسبات وعلّقت بالقول:"عيد حب سعيد، دكتوري الوسيم".

ومن ناحية أخرى، كانت دعمت شام، والدتها أصالة بعد إعلانها إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت شام إنها ستبقى داعمة لوالدتها، حتى تكون قادرة على النهوض مجدداً، مؤكدة أن إنفصالها عن العريان إختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كإمرأة مقاتلة، قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ"العفنة".

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