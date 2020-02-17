راقصة تعري تسقط أرضا وتتخذ قرارا مفاجئا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل​راقصة التعري​ اسمها ​جينيا سكاي​، يظهر سقوطها أرضا بعد ان كانت تقوم بحركات استعراضية للحضور في أحد النوادي الليلية، الا ان الفيديو اظهر متابعتها الرقص بشكل طبيعي، لكن نُقلت سكاي فيما بعد الى المستشفى، اذ انتشر صورة لها من هناك، وافادت وسائل اعلام عالمية ان الراقصة قد اعتزلت رقص التعري وتودّ الإتجاه الى مهنة اخرى بعيدة عن أجوائها السابقة وهي "ناقدة طعام".

ونال الفيديو المتداول شهرة كبيرة بين المتابعين الذين لم يكونوا يعرفون الراقصة.

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