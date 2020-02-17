ناردين فرج تودّع جمهور "The Voice Kids" قبل نهاية هذا الموسم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ودعت الإعلامية المصرية ​ناردين فرج​ جمهور برنامج "The Voice Kids" الذي يعرض حالياً، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو علّقت عليه بالقول:"اعلان مهم عن ذا فويس كيدز، انا فضلت أنكم تعرفوا مني انا ، انا مش حاكون موجوده في اخر حلقتين من ذافويس كيدز . اخر خلقه ليا ، هي اللي جايه . بتمني التوفيق لكل العاملين في الموسم التالت من ذافويس كيدز . انا بجد بحبكم و مش حانسي كل الذكريات الحلوة اللي قديناها مع بعض".

وقالت في الفيديو:"بأكد أن (إم بي سي) بيتي التاني بعيد عن بيتي، الناس دي اشتغلت معاهم 7 سنين، وكلت معاهم عيش وملح، ومتأكدة إنهم يهمهم مصلحتي وبيخافوا عليا وكبرت معاهم، وعارفين أنا بحبهم قد إيه، الأهم بالنسبالي إن الواحد لما يمشي من مكان لازم بصمة وسيرة حلوة، ومتأكدة إن أنا نجحت في ده، ونهاية مشواري في ذا فويس كيدز، مش معناه نهاية كل شيء".

وكان موقع "الفن" أول من كشف عن تقديم الإعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال​للحلقات المباشرة من البرنامج.

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