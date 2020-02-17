الوليد الحلاني يطرح أغنيته الجديدة "مش إنت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​الوليد الحلاني​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "مش إنت" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات محمد حيدر، ألحان وتوزيع حسام صعبة، والكليب من إخراج عبدالله غانم.

وكانت آخر أعمال الحلاني أغنية "قوتنا بوحدتنا" التي طرجها بصوته وهي أغنية والده الفنان ​عاصي الحلاني​، وأرفق الأغنية بصورة له حاملاً العلم اللبناني، وذلك لدعم مطالب كل الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع وانتفضوا في وجه الظلم والقهر وتردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بتغيير النظام.

الأغنية كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحنها عاصي الحلاني توزيع طوني سابا ماسترينغ محمد المقهور من إخراج عبد الله غانم.

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