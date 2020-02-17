خاص الفن- أحمد أبو هشيمة ينفصل عن حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" ان طليق الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة انفصل عن حبيبته التي عرف انها لبنانية من آل نصور، وذلك دون معرفة الاسباب التي ادت الى هذه الخطوة، خصوصاً بعد معلومات عن تحضيرات الزواج بين لبنان و مصر و دولة اجنبية.

و يتردد ان ثمة ازمة حصلت بين الطرفين ادت لالغاء مشروع الزواج الذي تم تسريب تفاصيله هنا و هناك، والاشارة الى انه من النوع الاسطوري.

الجدير ذكره ان هيفا تصوّر حاليا مسلسلها الجديد "​أسود فاتح​" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

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