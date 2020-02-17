مقتل عارضة بلاي بوي بسبب حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت عارضة 'Playboy' السابقة ​ايمي هارويك​ بعد تعرضها لهجوم من قبل حبيبها السابق "بورسيهاوس"، ما ادى الى سقوطها من الطابق الثالث في منزلها، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة، فقد نقل المسعفون هارويك إلى المستشفى ، وهناك توفيت متأثرة بجراحها.

وسارعت الشرطة في لوس أنجلوس للتحقيق بهذا الأمر، واعتقلت حبيبها السابق.

و قالت الشرطة في بيانها: "عندما ذهب الضباط للدخول الى الشقة، وجدوا الضحية على الأرض تحت شرفة من الطابق الثالث" ، وتابع البيان: "أصيبت الضحية بجروح خطيرة. عانت من إصابات كبيرة ".

وافادت مصادر ان الضحية كانت عبرت عن خوفها مؤخرا من حبيبها السابق.





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