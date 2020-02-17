إيمان العاصي تتعرّض لهجوم بسبب صورتها في غرفة النوم

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​إيمان العاصي​ للهجوم من قبل متابعيها، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها على السرير نائمة، مرتدية ملابس النوم باللون الأحمر مع الأزرق.

وعلّقت العاصي على الصورة قائلة: "آمل أن تصبح مليئًا بالسعادة بحيث يشفي كل جزء منكم".

وقد تلقّت إيمان عدداً كبيراً من التعليقات، التي هاجمت تصرفها، وعلق أحد متابعيها: "ليه بتتصوري وأنت نايمة"، في حين علق آخر بقوله: "طيب واحنا استفدنا إيه حضرتك نايمة اطفى النور واتنيلى نامي".

يُذكر أن إيمان تشارك في مسلسل "بخط الإيد"، مع الممثل المصري أحمد رزق، كما شاركت في "مملكة إبليس" مع الممثلتين المصريتين غادة عادل ورانيا يوسف.

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