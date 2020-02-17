دخلت مسابقة ثم وقعت “المأساة المروعة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 فبراير 2020 07:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دخلت شابة مسابقة لتناول الكعك بغرض التسلية وللاحتفاظ بذكرى طريفة مع الحدث الغريب، لكن الأمر انتهى بمأساة فقدت على إثرها الفتاة صاحبة الـ23 عاما حياتها اختناقا.

وبعد أن ابتلعت 3 فطائر خلال المسابقة التي أجريت في موسكو، اختنقت الفتاة التي تعمل مسعفة، حتى الموت، وفقا لقناة “رين تي في” الروسية.

وذكرت القناة أن ألكسندرا يودينا بدأت تختنق بعد أن التهمت صحنها من الكعك، خلال منافسة مع متسابقين آخرين في حانة بالعاصمة الروسية.

وحاولت ألكسندرا التنفس بكل ما أوتيت من قوة لكنها انهارت على الأرض بينما كان فمها مليئا بالكعك، وسرعان ما هرع العاملون في الحانة وبعض صديقاتها الحاصلات على مؤهلات طبية لمساعدتها لكن بعد فوات الأوان.

كما حاول طاقم سيارة إسعاف وصلت إلى الحانة إنقاذها، لكن دون جدوى أيضا.

وتشارك بعض زوار الحانة لقطات من الحادث المروع، كما عرض التلفزيون الروسي فيديو يظهر فيه أن ألكسندرا ابتعدت عن الطاولة التي أقيمت عليها المسابقة، ثم أصبحت فجأة في حالة غير مستقرة.

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ويبدو أنها كانت تتجه نحو المرحاض، لكنها انهارت على الأرض رغم محاولات أحد الأصدقاء للإمساك بها.

وقالت تقارير صحفية محلية إن ألكسندرا، المعروفة لدى أصدقائها باسم “ساشا”، مصابة بسرطان الدم منذ 6 أشهر، وأخبرت أصدقاءها أنها تريد أن تستغل كل فرصة للاستمتاع، ومع ذلك، لم يؤكد والدها الحزين على فراقها فاسيلي يودين (57 عاما) مرضها.

وذكرت التقارير أن ساشا لم تكن تخطط للمشاركة في المسابقة عندما خرجت مساء السبت، لكنها انضمت إليها عندما بدأت.

وكان لدى كل منافس 3 كعكات صغيرة، يعتقد أنها فطائر بالشوكولاتة مع حشو حلوى المارشميلو.

وتظهر اللقطات ألكسندرا وهي تحاول وضع اثنين من الفطائر في فمها دفعة واحدة بعد تناول الأولى، مما تسبب في اختناقها.

وقال أصدقاء ألكسندرا إنها كانت “تتناول الكحول وترقص وتمرح” بسعادة في وقت مبكر من هذا المساء.