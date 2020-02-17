تراند اليوم : صافيناز تهبل الجمهور و تظهر بـ”حمالة صدر سوداء” – الدلع كله

دائماً تثير الراقصة الاستعراضية صافيناز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أنها أصبحت تتفاعل مع جمهورها بشكل يومي من خلال حساباتها المختلفة، وظهرت من جديد اليوم في إطلالة مثيرة للجدل، من خلال حساب صافيناز الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، ووصف الجمهور صافيناز بالجريئة بسبب إطلالتها التي أثارت غضبهم بطريقة مثيرة.

وظهرت صافيناز برفقتها أحد الفتيات وعلقت على الصور قائلة: “صباحوا ذي الفل عليكم يا حلوين”، وكانت صافيناز ترتدي حمالة صدر، ورسمت تاتو عبر محيط صدرها وجيبة قصيرة مما أثار تعجب جمهورها وغضبهم، وأنهالت عليها التعليقات التي هاجمتها من قبل جمهورها.

يذكر أن الراقصة والفنانة الإستعراضية صافيناز، أحيت 5 حفلات بليلة رأس السنة لعام 2019 /2020، بأحد الفنادق الكبرى المختلفة بالقاهرة، حيث أستعرضت رشقتها في الرقص من خلال تلك الحفلات وسط تفاعل جمهوري كبير من معجبيها الذي حرصوا على حضور الحفل.

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص البالية، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر و سلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.

ولاحقت صافيناز أيضاً إشاعة الإعتزال وممارستها مهنة الطب، وكان سبب أنتشار تلك الإشاعة هو أن، صافيناز قامت بنشر صورة لها من داخل أحد عيدات الطب، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أنا خلاص هسيب الرقص وهشتغل دكتورة”، مما جعل جمهورها يصدق هذا الأمر ومن هنا أنتشرت تلك الإشاعة.