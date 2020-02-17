تراند اليوم : أستنو في القاهرة .. أحمد مكي يحتفل بنجاح مسرحية “حزلقوم”

احتفل الفنان أحمد مكي بنجاح مسرحيته “حزلقوم” التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

نشر مكي عبر حسابه الخاص على Instagram، مجموعة صور من كواليس المؤتمر الصحفي للمسرحية، وكتب معلقًا عليها: “الحمد ‏والشكر لله، مسرحية حزلقوم أعلى إيرادات في موسم الرياض كله، المهور كان روحه حلوة ومتفاعل من قلبه، أنا متحمس جدًا ‏للعرض القادم في مصر بإذن الله”.‏

مسرحية “حزلقوم” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.‎

يشار إلى أن أحمد مكي، قدم شخصية حزلقوم في عدة أعمال فنية منها مسلسل “الكبير أوي”، وفيلم “لا تراجع ولا استسلام”، وغيرها‎.‎