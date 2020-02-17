تراند اليوم : أستنو في القاهرة .. أحمد مكي يحتفل بنجاح مسرحية “حزلقوم”

احتفل الفنان أحمد مكي بنجاح مسرحيته “حزلقوم” التي شارك بها ضمن فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.
نشر مكي عبر حسابه الخاص على Instagram، مجموعة صور من كواليس المؤتمر الصحفي للمسرحية، وكتب معلقًا عليها: “الحمد والشكر لله، مسرحية حزلقوم أعلى إيرادات في موسم الرياض كله، المهور كان روحه حلوة ومتفاعل من قلبه، أنا متحمس جدًا للعرض القادم في مصر بإذن الله”.
مسرحية “حزلقوم” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي.
يشار إلى أن أحمد مكي، قدم شخصية حزلقوم في عدة أعمال فنية منها مسلسل “الكبير أوي”، وفيلم “لا تراجع ولا استسلام”، وغيرها.