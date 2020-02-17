هانوي تستضيف أول مهرجان للقطط الأصلية في فيتنام

متابعة بتجـــــــــرد: استضافت فيتنام، حيث ينظر البعض للقطط باعتبارها وجبة، أول مهرجان للقطط في البلاد يوم الأحد والذي ضم 60 قطة أصيلة تحمل أسماء فنية منها أليس الغاضبة ودي ماريا والعظيم وتيموسا سومو.

وأقام الاتحاد العالمي للقطط ألأكبر في العالم، العرض الذي يضم نحو 12 سلالة مختلفة من القطط.

وقال منظم العرض إن الهدف منه تغيير نظرة الناس للقطط ليدركوا أنها كائنات تستحق الحب.

وأضاف إنهم يريدوا إقامة ساحة ألعاب وطنية أيضاً لاصحاب الحيوانات الأليفة للتدرب واكتساب الخبرة قبل المشاركة في العروض الدولية”.

والجدير ذكره أن هانوي، عاصمة الفيتنام، فرضت حظرا ًعلى أكل القطط في العام 2018 لكنها ما زالت تؤكل في مناطق أخرى من البلاد.