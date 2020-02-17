ملك الأردن وولي العهد يغطسان في خليج العقبة لتنظيف أعماق البحر

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الجمعية الملكية الأردنية لحماية البيئة البحرية، مقطع فيديو يظهر فيه الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وهما يغطسان في أعماق البحر. وقام العاهل الأردني بالغطس مع ابنه في أعماق خليج العقبة، خلال مشاركتهما في حملة تنظيف في خليج العقبة. وأشاد رواد الإنترنت بمشاركة أفراد العائلة الملكية الأردنية بحملة لدعم الأنشطة البيئة. اليكم الفيديو:

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