الأمير هاري وميغان ماركل يطردان 15 موظفاً بعد انتقالهما إلى كندا!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف مصدر مطلع أن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل استغنيا عن خدمات 15 من الموظفين العاملين لديهما إثر قيامهما بإغلاق المكتب الخاص بهما في قصر باكنغهام.
وأتى ذلك بعد أن تنازل الأمير هاري وميغان ماركل عن أدوارهما الملكية وانتقلا للعيش في كندا حياة مستقلة مادياً بعيداً عن العائلة المالكة.
وبحسب المصدر، من المتوقع أن يتم نقل بعض أولئك الموظفين للعمل في إطار آخر ضمن المؤسسة الملكية، فيما سيتم الاستغناء عن خدمات آخرين تماماً.
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