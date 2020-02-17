دخول استعراضي لترامب بسيارته في سباق دايتونا 500 للسيارات

متابعة بتجـــــــــرد: دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية Air Force One فوق الحشد.
وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم “The Beast” أي الوحش وسط هتافات المشجعين.
وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.
وأمام حشد من نحو مئة ألف شخص أعطى ترامب إشارة البدء للسباق قائلاً “أيها السادة أديروا محركات سياراتكم”.
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