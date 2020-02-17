“شمس المعارف” يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى في 12 مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي “شمس المعارف” للأخوين قُدس، كما يُشارك الفيلم في المسابقة الرئيسة للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

وتدور الأحداث عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتماً بصناعة المحتوى، ما يدفعه إلى إهمال دراسته.

وحول هذا الاختيار أشار مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى أنه “لا يوجد أنسب من أن يفتتح أول مهرجان سعودي دولي، فيلم سعودي يمثّل نظرة إلى بدايات حركة صناعة السينما في السعودية”.

وأضاف: “للأخوين قُدس صوت أصيل وواثق إزاء الفن الذي يقدمانه، وهذا كاف لإبراز فيلمهما، فضلاً عن كونهما استطاعا إخراج عمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الروّاد المبدعين الذي بدؤوا وألهموا هذا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم”.