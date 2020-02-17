ويتني كامينغز: فسخت خطبتي لأجل أمي

متابعة بتجـــــــــــرد: فسخت النجمة الأمريكية ويتني كامينغز خطبتها من مايلز سكينر بعد عام ونصف من الارتباط.

وقالت في بودكاست، أخيراً، «لم أعد مخطوبة، كما خلعت خاتم الخطبة، لا شيء حزين ولا توجد دراما في الأمر، أشعر أن أحداً لن يصدقني، لكن هذه هي الحقيقة، كل ما في الموضوع أني غير مستعدة للتخطيط لزفافي».

وأشارت الممثلة الكوميدية (37 عاماً) إلى أنها وجدت صعوبة في التخطيط لزفافها بعد إصابة أمها بسكتة دماغية، مضيفة «أمي في حالة صحية سيئة والتخطيط للزواج في هذا التوقيت أمر محزن ويتنافى مع فكرتي في أن الزفاف يجب التخطيط له في إطار من الفرح والبهجة».

وكان مايلز سكينر تقدم لخطبة ويتني كامينغز في سبتمبر 2018، حيث شاركت متابعيها حينها اللحظة عبر فيديو على حسابها في إنستغرام، مظهرة خاتم خطوبتها، قائلة «خُطبت اليوم لحب حياتي».