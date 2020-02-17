حلا شيحة شريرة في دهب عيرة

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت الفنانة المصرية حلا شيحة تصوير أول مشاهدها في مسلسل “دهب عيرة” للمخرج سامح عبدالعزيز، داخل شقة سكنية بمنطقة المعادي في القاهرة.
وقال مصدر من داخل المسلسل: إن شيحة تجسد دور شقيقة خالد سرحان، بحسب الأحداث، حيث يغلب على دورها طابع الشر، وفقاً لكلامه.
“دهب عيرة” من بطولة: يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وتيام مصطفي قمر، وكوكبة من النجوم.
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