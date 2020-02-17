يحيى الفخراني ينفي تعاقده على بطولة “الصحبة الحلوة” ويوضح

متابعة بتجــــــــرد: نفى الفنان المصري يحيى الفخراني أنباء تعاقده على بطولة فيلم “الصحبة الحلوة” للمخرجة ساندرا نشأت، وقصة السيناريست وحيد حامد.

وقال الفخراني في تصريحات له، إن ساندرا تحدثت معه بشأن هذا الفيلم وأعجب بفكرته، لكنه مجرد مشروع لم يرتقِ إلى حيز التنفيذ بعد، بحسب قوله.

وقال: “ليست هناك جهة إنتاجية له إلى الآن، ولم أتعاقد عليه كما أشاع البعض”.

يذكر أن آخر أفلام يحيى الفخراني في السينما كان فيلم «مبروك وبلبل» عام 1998، وشاركته البطولة حينها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.