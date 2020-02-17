فرقة BTS تكشف عن أسماء أغاني ألبومها الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت فرقة BTS «بي تي إس» الكورية الجنوبية عن قائمة أغاني ألبومها الجديد MAP OF THE SOUL: 7، والذي يضم 20 أغنية، ومن المفترض صدوره في الـ21 من فبراير الجاري.
وتأتي أغنية on باعتبارها الأغنية الرئيسة في الألبوم، كما أن هذه الأغنية ستأتي بنسختين إحداهما رقمية وهي التي تتعاون فيها الفرقة الكورية مع المطربة العالمية سيا، كما يضم الألبوم أغنية Boy With Luv التي يتعاون فيها الفريق مع المغنية الأمريكية هالسي.
من جهة أخرى، أعلنت الفرقة أيضاً عن الغلاف الرقمي للألبوم الجديد، والذي يبدو فيه رقم 7 بألوان وشكل جذاب ومعبر عن اسم الألبوم «MAP OF THE SOUL: 7»، بحسب «مترو» البريطانية.
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