"أبوظبي للإعلام" تطلق محتوى ومنصات رقمية جديدة ضمن إستراتيجيتها الإعلامية 19 فبراير

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام

أعلنت "أبوظبي للإعلام" عن إطلاق محتوى ومنصات رقمية جديدة، تعتمد على الابتكار والتحديث وتتشكل من 3 محاور.



يأتي ذلك ضمن استراتيجية "أبوظبي للإعلام" الجديدة التي تحدّد الرؤية العامة للشركة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

ووفق الاستراتيجية الجديدة، تعيد "أبوظبي للإعلام" التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور.

ويُعد ذلك، نقلة نوعية من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.

استشراف المستقبل

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: "تأسست أولى منصات شركة أبوظبي للإعلام برؤية حكيمة من الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الإعلام ونظر له بوصفه إحدى ركائز التنمية وتطوير المجتمع".

وأضاف: "تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها في الارتقاء بعمل المنظومة الإعلامية واستشراف المستقبل، نؤسس اليوم لبداية جديدة في العمل الإعلامي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال الاستراتيجية الجديدة".

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وتتضمن الاستراتيجية التي تحدث عنها الجابر، مجموعة من البرامج المبتكرة على كافة المنصات، تلبّي تطلعات الجمهور وتعزز من مكانة أبوظبي للإعلام الريادية في إنتاج المحتوى.

كما تكرس مكانتها كشركة جاذبة للمواهب والكوادر الوطنية المبدعة من كتّاب ومقدمين وإعلاميين، وتوفير التدريب والتطوير ومجالات النمو المهني للجدد منهم، وتمكينهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفق أعلى المعايير.





نموذج متفرد

وتعتمد الشركة على 3 محاور رئيسية في رؤيتها التطويرية، وهي التركيز على الجمهور وتطلعاته في تخطيط المحتوى، وتعزيز المنصات الرقمية وجعلها المنطلق الرئيسي.

كذلك تعتمد إنتاج محتوى يقدم المعرفة والترفيه والثقافة، بهدف تطوير نموذج مُتفرد لإعلام وطني يوظف أحدث التقنيات والمنصات الإعلامية الرقمية، ويواكب التغيرات الحاصلة في نمط تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام.

وستقوم أبوظبي للإعلام، يوم 19 فبراير/شباط بالإعلان عن تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة من خلال منصاتها الرقمية والمطبوعة وشبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية.

دورةٌ تم اعتمادها بناءً على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، شملت كافة فئات المجتمع ومختلف الفئات العمرية.

نقلةٌ نوعية لـ"أبوظبي للإعلام" تتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 عام الاستعداد للخمسين، ضمن إطلاق أكبر استراتيجية عمـل وطنيـة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.