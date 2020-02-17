خاص- ايلي السمعان لبصراحة: لهذا السبب بكيت في كواليس “العودة”

بعد مرور أسبوعين على بدء عرض “العودة”، عبر شاشة Mbc4، يحصد العمل نسبة مشاهدة عالية جداً، بالإضافة الى التفاعل الكبير الذي يشهده المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه لناحية القصة والاخراج والتنفيذ والانتاج.

المخرج إيلي السمعان الذي نفّذ العمل من قلبه ليخرج الى الضوء كما خطط له خاصة انه مبني على الشخصيات وقوته تكمن في دفع الناس إلى التشكيك بها كلها. كما استطاع المخرج أن يقدم نجوم المسلسل بأطلالات جديدة ضمن مشاهد تضج احساساً وانسجاماً.

عن نجاح “العودة”، أخبرنا المخرج ايلي السمعان الى أنه سعيد جداً بالأصداء التي تصله حول العمل، فكل التعليقات إيجابية هناك من يثني على أداء الممثلين، أو على الصورة والديكور والموسيقى والالوان، كل واحد معجب بالمسلسل على طريقته، أيضا هناك من يتابع لأن الاخراج تم تنفيذه على طريقة الافلام، وتعليقات تتحدث عن الجودة والاحترافية التي لم يشاهدونها في اعمال سابق. وتابع المخرج اللبناني المبدع أن أجمل ما سمعه من تعليقات حول كمية التشويق والحماس عند الجمهور الذي بدأ يشك بعدة اطراف لهم علاقة بالجرائم التي تحصل منذ الحلقة الاولى.

وأكد ايلي السمعان ان الذي لفته كثيراً هو ان المشاهدين تحدثوا عن لقطات دقيقة جداً في المسلسل، وهذا ان دلّ على شيء يدل على مدى تأثرهم بكل الشخصيات ومتابعتهم للعمل لحظة بلحظة وهذا دليل نجاح المسلسل. مضيفاً ان العمل لو تم تنفيذه 1% بطريقة خاطئة “كان طلع مسخرة او مضحك” بمعنى ان المُشاهد سيعلم بكل التفاصيل قبل حصولها ويضحكون على ردة فعل الممثلين.

مرة جديدة، عبّر “السمعان” من خلال موقعنا عن سعادته الكبيرة بنجاح المسلسل لأن الجمهور مندمج بالقصة ويحللها على طريقته ولديه شكوكاً بأدق التفاصيل.

وهل المُشاهد يحب متابعة مثل هذه النوعية من المسلسلات؟ أكد “السمعان” أن “العودة” يتضمن خلطة من المواضيع فهناك علاقة عاطفية، خيانة، علاقة فتاة برجل أكبر منها وغيرها. وكل من يبدأ بمشاهدته “راح يعلق فيه أكيد”.

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ووعد “السمعان” المشاهدين بتطورات كثيرة في الحلقات المقبلة، حيث سيعيشون مع القصة توتراً وخوفاً ورومانسية ولا زلنا في بداية القصة. كما أن الممثلين أدوا أدوارهم بكل احترافية وابداع حيث سيرى المُشاهد هذا الابداع في التمثيل.

وكشف لنا معلومات تتعلق بكواليس التصوير فهناك لقطات طَلَبَ وقف التصوير وصفق للممثلين. كما أن هناك لقطات أبكته من شدة إبداعهم في التمثيل.

وهل مسلسل “العودة” نقلة نوعية له في مسيرته الفنية؟ قال “أكيد هيدي نقلة لقلي” وعلى جميع المستويات لكنها لا زالت خطوة صغيرة والحلم أكبر.

ورداً على سؤال حول عرض المسلسل على شاشة عربية ضخمة؟ لفت السمعان ليس فقط عرضه على MBC4 بل لأنه أول مسلسل لبناني تنتجه MBC وتم اختياره لتنفيذه، بالاضافة الى ان شركة ايغل فيلمز شركة نفذت اعمالاً كبيرة وختم قائلاً “المسؤولية ضخمة ممنوع الغلط”.

نذكر أنّ العمل إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان بالشراكة مع Mbc Studios، ويضم العمل مجموعة من النجوم منهم نيقولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم، إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد.

وقد غنى ملحم زين شارة البداية بعنوان “ضعف نظر” وهي من كتابة علي المولي وألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد، إشراف وتوزيع بلاتينوم ريكوردز.