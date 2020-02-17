ورد الخال: انسحبت من المسلسل السعودي "ضرب الرمل" لهذه الأسباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت الممثلة ورد الخال، خلال اتصال مع "فوشيا"، أنها لا يمكن أن تفصح عن أي عمل درامي يعرض عليها قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي وتوقيع العقد الذي يمهد لمرحلة البدء بالعمل.

وأشارت الخال إلى أنها كانت وافقت في وقت سابق على المشاركة في المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" إلى جانب الممثل خالد عبد الرحمن، والذي كان من المفترض أن يجري تصويره في السعودية، إلا أن الأمور لم تصل إلى النهاية السعيدة.

وأضافت: "بعد مفاوضات استمرت لفترة زمنية، انسحبتُ بكل هدوء من العمل؛ لأنني شعرت أن العمل لم يعد يناسبني، خاصة بعد محاولات مفاجئة لتغيير بعض بنود العقد الذي كنا قد وقعناه سابقا، سواء لجهة تقسيم الدفعات المالية المستحقة وصولا إلى التقليص من المبلغ المتفق عليه سابقا قبل اندلاع الثورة في لبنان".

Advertisements

كما تمنت الممثلة ورد الخال في معرض حديثها عن المسلسل، التوفيق للممثلة ريتا حرب التي أسند لها هذا الدور، مؤكدة أنها على يقين بأنها سوف تنجح بتقمص شخصية "ثريا" في مسلسل "ضرب الرمل".

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثلة ورد الخال منهمكة هذه الأيام بتجسيد شخصية جديدة ستخوض من خلالها السباق الرمضاني عبر مسلسل جديد تنتجه شركة "مروى غروب" ويحمل عنوان "عشيق أمي"، وتلعب فيه دور البطولة إلى جانب الممثل السوري خالد القيش.

وبالعودة إلى مسلسل "ضرب الرمل"، كانت الممثلة ريتا حرب، أعربت خلال حديث خاص مع "فوشيا" في وقت سابق، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيكون تجربتها الأولى في الدراما الخليجية والتي ستفتح لها آفاقا جديدة.

وتجسد ريتا حرب في هذا العمل شخصية "ثريا" الزوجة الثانية لشوقي، الذي يجسد دوره الممثل خالد عبد الرحمن، وهي امرأة ذكية جدا يعتمد عليها زوجها في أمور كثيرة ويشاركها في اتخاذ قراراته المصيرية، لتتسارع بعدها الأحداث ضمن حبكة درامية مميزة، خاصة أن العمل سيمتد إلى ثلاث مراحل عمرية ضمن قالب درامي عصري.