ريهام حجاج تتعرض لهجوم واسع.. هل ياسمين عبد العزيز السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر اسم الفنانة المصرية ريهام حجاج في الساعات القليلة الماضية حديث رواد التواصل الاجتماعي، بعدما دشنوا وسما حمل عنوان #ريهام_حجاج_ممثله_فاشله، دون معرفة السبب خاصة وأنها لم تطلق تصريحًا يُثير الجدل ولم تنشر صورًا مع زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكشفت أغلب تغريدات المتابعين أن هذا الوسم تم تدشينه للمتاجرة فقط باسم ريهام حجاج لضرب مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين" والذي تنافس به كبطولة مطلقة في دراما رمضان المقبل 2020.

وأكدت تغريدات المتفاعلين مع وسم #ريهام_حجاج_ممثله_فاشله أن ما يحدث ما هو إلا غيرة "نسوان" وفق تعبيرهم بين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز التي تدخل المنافسة الرمضانية المقبلة أيضًا بمسلسل "ونحب تاني ليه".

ودخل جمهور الفنانتين في حرب كلامية بينهما، فيما تطرق البعض إلى اتهام ريهام حجاج مجددًا بأنها خطافة رجالة وذلك على خلفية زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأشار بعض المتابعين إلى أنَّ ياسمين عبدالعزيز هي من وراء تدشين هذا الهاشتاج وأنها من دفعت جمهورها للتفاعل بهذا الوسم لإثبات أن ريهام حجاج ممثلة فاشلة ولن تقدر على منافستها في رمضان المقبل ودللّ أحد المغردين ذلك بأن الحسابات التي أطلقت الهاشتاج تم تدشينها بتاريخٍ واحد.

وقال آخرون أن الوسم تم تداوله بعدما قامت ريهام حجاج بنشر صور عبر "إنستغرام" وكانت برفقة أصدقائها، وخطفت الأنظار بإطلالة أنثوية ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي، وتميز بنقوشات ورد ملونة مع مجوهرات بسيطة، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج بألوان هادئة.

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غير أن البعض ترك سببًا آخر وراء تدشين هذا الهاشتاج للتدليل على أن ريهام حجاج ممثلة فاشلة بالتأكيد على أن لها فيديوهات لم يتم التطرق لمحتواها، فكتبت مغردة تُدعى نادية صلاح قائلًة: "#ريهام_حجاج_ممثله_فاشله يا فضيحتك يا ريهام وعامله فيها الفنانة الشريفة اوووى ابو تقل دم امك منتظرين الفيديوهات بقا".

https://twitter.com/SalahNadea/status/1229392714170585089

ومن اللافت أنَّ "كيد النسا" بين الفنانتين وعلى ما يبدو لا يزال يأخذ مكانه حيث انطلق وسم #ريهام_حجاج_ممثله_فاشله بعد نشر ريهام حجاج صورًا شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وكانت برفقة أصدقائها، وخطفت الأنظار بإطلالة أنثوية ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المخملي وتميز الفستان بنقوشات ورد ملونة مع مجوهرات بسيطة واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج بألوان هادئة.

وبعدها بساعات نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها، عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة مرتدية ملابس كاجوال بلوفر باللون الأسود وبنطلون رمادي فاتح واعتمدت على مكياج بسيط ورسم العيون باللون الأسود وشعر "بني" طويل منسدلًا على كتفيها.

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن"، وعُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وكان تزامنًا مع زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز، وشاركها البطولة محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وغيرهم، ومن تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.