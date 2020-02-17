خطوبة شقيقة محمد رمضان وزوجته تخطف الأنظار.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري محمد رمضان، مساء أمس الأحد، بخطوبة شقيقته "إيمان" على شاب يدعى حسام حامد، في أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العروسين.

والتقط رمضان مع شقيقته مجموعة صور من حفل الخطوبة، حيث ظهر إلى جانب زوجته التي خطفت الأنظار بفضل إطلالتها الجذابة.

ومن جانبها، نشرت إيمان أيضا صورا عبر حسابها على إنستغرام، جمعتها بأسرتها من حفل الخطوبة، وعلقت قائلة: "أحلى يوووووم في حياتي ده ولا إيه.. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليه".

وتعد إيمان الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان، وقد ظهرت معه في العديد من الحفلات والعروض الخاصة وتعمل في مجال "عسل النحل"، منذ عام 2016، وكانت لها تجربة سابقة مع الزواج، انتهت بالطلاق.

ويأتي احتفال رمضان بخطوبة شقيقته، في الوقت الذي يعاني فيه من عدة أزمات على المستوى الشخصي والمهني؛ إذ أقيمت ضده دعوى قضائية مؤخرا، من الطيار الموقوف مدى الحياة أشرف أبو اليسر، يتهمه فيها باستغلاله للترويج لعمل فني جديد.

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كما أُثيرت حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حديث بعضهم عن تأثير حملة المقاطعة التي تم تدشينها ضد محمد رمضان على حفله المقبل، مؤكدين أنها ألقت بظلالها على حياته المهنية، وتم إلغاء حفله المقرر إقامته في الإمارات بمناسبة إقامة مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك على بطولة السوبر المصري.

ووجه الجمهور هجوما قاسيا لمحمد رمضان، وذلك بعدما صعّد الأزمة مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر، موضحا أنه تواصل معه كما وعد في مداخلته الهاتفية قبل يومين، وأوضح أن الطيار المصري كان له حسبة أخرى في طريقة التعويض وهو الأمر الذي جعله يخرج عن صمته.

وقال محمد رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما حذفه بسبب الهجوم عليه، إنه حاول أن يجد فرصة عمل للطيار أشرف في شركة طيران أخرى، موضحا أنه تواصل مع مدير شركة طيران خاصة يعد من أصدقائه المقربين وطالبه بأن يجد فرصة عمل له حسبما وعده.

كما دخل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على خط الأزمات التي يواجهها محمد رمضان خلال الفترة الحالية، بعدما شن هجوما حادا عليه، مؤكدا أن ما يقدمه ليس فنا.

وقال هاني شاكر، إن رمضان يضرب بكلام النقابة عرض الحائط ويخرج بملابس غير لائقة على المسرح في حفلاته.

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا وسيتم إعادة النظر فيه؛ لأن ما يقدمه لا يرضيه ولا يرضي الجمهور ولا يليق باسم مصر.