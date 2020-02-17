شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير تخيلى.. المجمع اللغوى يعترض على بنت الجيران.. ويؤكد: "عندهم أخطاء لغوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض مهرجان "بنت الجيران" نفسه على الساحة الغنائية في مصر، بل وربما على الساحة العربية بشكل عام، فلم يثر مهرجان غنائى، الجدل الذى أثاره مهرجان "بنت الجيران" خلال الأيام القليلة الماضية، فبالرغم من النجاح الكبير، إلا أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وضع حدًا لهذا النجاح، بقراره بمنع مطربى الحفلات من إحياء الحفلات، بمن فيهم حسن شاكوش وعمر كمال صناع مهرجان بنت الجيران.

في هذا التقرير "التخيلى"، نرصد رد فعل مجمع اللغة العربية، من كلمات هذه الأغنية، والأخطاء الإملائية واللغوية، المكتوبة على فيديو المهرجان، والذى حقق نجاحا كبيرا وصل إلى أكثر من 101 مليون مشاهدة في شهرين.

يتعرض مهرجان "بنت الجيران" لهجوم شديد من البعض، بداعى أنه يهبط بالذوق العام للفن والأغنية المصرية، وهو ما جعلنا نتساءل: "ماذا لو اعترض مجمع اللغة العربية هو الآخر على كلمات المهرجان والأخطاء اللغوية به"

بالتأكيد فى أغانى "العامية"، ليس هناك قواعد لغوية تحكم الأغنية، بعكس شعر الفصحى، أو الأغانى المأخوذة من القصائد، إلا أن الأغانى العامية نفسها، تكون خاضعة لقواعد اللغة العربية العامة، وهو ما لم نجده

ومن خلال نظرة سريعة على كلمات المهرجان المكتوبة أسفل المقطع، سنجد العديد من الأخطاء من بينها :

مش عاوز حد ياخود به م اللى أنا فيه.. والصواب "ياخد"

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"بهوايه انتى قاعدة معايه "معايا".. والصواب "بهوايا انتى قاعدة معايا"

عنيكى ليا مرايه .. والصواب "مراية"

سكر محلى محطوط عليه كريمه .. والصواب "كريمة"

والعود عليه القيمه.. والصواب "القيمة"

دوبتى قلبى بخطوه من رجلك.. والصواب "بخطوة"