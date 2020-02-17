شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى: النزاع بيننا وبين فادى الهاشم قانونى وليس شخصيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، إن النزاع مع الفنانة اللبنانية وزوجها فادى الهاشم، هو نزاع قانونى فقط وليس شخصيًا، مطالبة بعدم تناول الأخبار إلا من مصادر موثوقة خاصة بعد انتشار أخبار كاذبة وغير حقيقية وشائعات مغلوطة، على حد وصفها.

وقالت رهاب، عبر صفحتها على فيس بوك: "إن النزاع بيننا وبين نانسى عجرم وفادى الهاشم هو نزاع قانونى، فأرجو من جميع متابعى صفحتى اللى بحبهم ومن داعمى قضيتنا عدم التطرق إلى الأمور الشخصية خاصة استعمال الألفاظ والصور المبتذلة."

وفى إطار نفس القضية، قالت رهاب: "معظم ما يتسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعى غير حقيقى ومجرد شائعات، فأرجو عدم الأخذ به إلا من مراجع قانونية موثوقة".

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من ناحية أخرى، كشفت المطربة اللبنانية نانسى عجرم كواليس استقبالها فى استاد القاهرة، قبل إحياء حفلها الفنى فى عيد الحب باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضى، الذى أقيم أمس وسط 30 ألفا من الجمهور.

ونشرت نانسى عجرم فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، مدته حوالى 5 دقائق ونصف، خلال حفلتها الأخيرة فى استاد القاهرة، وغنائها أغنية "لو سألت أنت مصرى" وتفاعلها مع الجمهور، كما ضم لحظة وصولها إلى مطار القاهرة والاستعدادات الأخيرة قبل دخولها استاد القاهرة، بالإضافة إلى استقبال جمهورها، حيث حرصت على التقاط الصور السيلفى.

وأعربت المطربة اللبنانية نانسى عجرم عن سعادتها بعد إحياء حفلها فى القاهرة بإستاد القاهرة، الذى جمع عددا كبيرا من نجوم الفن، حيث نشرت صورة لإطلالتها خلال الحفل، وعلقت قائلة: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن.. قلبى يا قلبى مصر".