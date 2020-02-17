شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خالد سليم من جمال العدل فى أيام القاهرة للدراما العربية عن مسلسل "بلا دليل" بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم منذ قليل، النجم خالد سليم، على هامش حفل افتتاح فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن دوره في مسلسل "بلا دليل" إنتاج سينرجى وسلمه التكريم المنتج جمال العدل، والمقام حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس، كما شهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة يسرا من قبل وزير الثقافة الفرنسى الأسبق جاك ليون ومدير معهد العالم العربى.

وافتتحت منذ قليل، فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.

وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

وقال السيناريست مدحت العدل: "إحنا بنعمل مهرجان الدراما العربية، وينطلق من باريس، ويتم التحكيم النهائى فيما يتعلق بالأعمال الموضوعة محل التقييم فى دار الأوبرا المصرية خلال شهر يونيو المقبل، عقب شهر رمضان.

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وقالت الإعلامية بوسى شلبى موجهة حديثها للدكتورة عبلة الأسود رئيسة المهرجان: "عبلة دى دينامو، وكان عندها حلم والحلم بيتحقق عاملة مهرجان فى فرنسا، وبنحتفل بمئوية فريد شوقى ونحتفل بالسينما العربية.. عبلة كان عندها حلم وأتحقق أكبر كم من النجوم، وأكبر حدث يقام بمعهد العالم العربى بباريس.

رئيس المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".