شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب بنت الجيران يحتفل بتصدر النسخة الجديدة ترند يوتيوب بعد يوم من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات عمر كمال، باحتلال النسخة الجديدة من أغنية بنت الجيران، ترند يوتيوب فى مصر، واقترابها من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، كذلك تخطى النسخة القديمة من الأغنية التى طرحت ديسمبر الماضى 100 مليون مشاهدة.

وقال عمر، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بنت الجيران النسخة الجديدة تريند رقم 1 على مستوى مصر، والنسخة التانية عدت 100 مليون مشاهدة، الشارع والناس بيحبونا، بنت الجيران نجاح متواصل".





وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن تفاصيل مشاركة الفنانة اللبنانية مايا دياب فى كليب أغنية "بنت الجيران"، لافتًا إلى أنه كان هناك نية لتصوير فيديو كليب للأغنية بعد تحقيقها نجاح كبير ولكن فى آخر وقت رفض حسن شاكوش تنفيذها.

وقال كمال فى تصريحات تليفزيونية، إن عرض تصوير الكليب كان من ضمن عروض كثيرة جاءت إليهم بعد نجاح الأغنية، نافيًا أن تكون مايا دياب سبب الخلاف بينهما.

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وتابع كمال: "كنت مرحب جدًا بفكرة الكليب وأن نعمل عمر هو اللى بيغازل البنت بالكلام المحترم وحسن شاكوش ابن البلد بتاع الحارة اللى بيغازلها بالكلام الشعبى اللى فى الاغنية وضفنلها كوبليه ولكن بعد تحديد معاد السفر الى لبنان فوجئت ان حسن رفض الموضوع".

وطرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال نسخة جديدة من مهرجان "بنت الجيران" على موقع "يوتيوب" بعد تعديل جزء من الكلمات التى أثارت الجدل، بعد نصيحة النجم تامر حسنى لهما بعد مصالحتهما عقب حفلتهما فى استاد القاهرة، واستبدلا جملة "اشرب خمور وحشيش" بجملة "لغيرك مش هعيش".





واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسىء فى أغنية "بنت الجيران" الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة، خاصة وأنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأنهما سيقومان بتغيير الجزء الذى يقول "خمور وحشيش" واستبدالها بمقطع جديد يتناسب مع قيم الأسرة المصرية، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسىء، ولكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.

وظهر عمر كمال وحسن شاكوش فى فيديو على الحساب الخاص لـ"حسن شاكوش" على "انستجرام"، اليوم الأحد، واعتذر عمر كمال عن تشغيل النسخة القديمة بألفاظها المسيئة فى حفل الاستاد وقال: "الخطأ غير مقصود وعدلنا الجزء فى اغنية بنت الجيران الخاص بمقطع خمور وحشيش اللى كان عليه الجدل وحطينا الأغنية الجديدة على الفلاشة، والفلاشة دى عليها شغلنا كله وعشان الحفلة بتاع الاستاد كان لها ترتيبات خاصة احنا ادينا المسئولين فى الاستاد الفلاشة وللأسف بالغلط اشتغلت الاغنية القديمة".