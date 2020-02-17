شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. باريس تتزين بنجوم الفن والإعلام المصريين لافتتاح أيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتورة عبلة الأسود رئيسة المهرجان، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.

وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

وقال السيناريست مدحت العدل: "إحنا بنعمل مهرجان الدراما العربية، وينطلق من باريس، ويتم التحكيم النهائى فيما يتعلق بالأعمال الموضوعة محل التقييم فى دار الأوبرا المصرية خلال شهر يونيو المقبل، عقب شهر رمضان.

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وقالت الإعلامية بوسى شلبى موجهة حديثها للدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه: "عبلة دى دينامو، وكان عندها حلم والحلم بيتحقق عاملة مهرجان فى فرنسا، وبنحتفل بمئوية فريد شوقى ونحتفل بالسينما العربية.. عبلة كان عندها حلم وأتحقق أكبر كم من النجوم، وأكبر حدث يقام بمعهد العالم العربى بباريس.

رئيسة المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية ينطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".