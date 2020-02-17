شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 32.. حربى ونور يختبئان مجددًا من الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع حربى -محمد رجب- ونور -أيتن عامر- التخفي عن الشرطة التي داهمت المنزل الذى يختبئ فيه الثنائي بأحد المناطق الريفية، بعد هروبهما من كريم -محمود حجازي- الذى أطلق عليهما النيرات واستطاع إصابة حربى في ذراعة، وذلك في بداية أحداث الحلقة الـ 32 من مسلسل "الأخ الكبير" التي تم عرضها أمس الأحد على شاشة cbc.

وفور علم صاحب المنزل وزوجته أن الشرطة قادمة أبلغا حربي ونور بالتخفي في "زريبة الحيوانات" بالخلف، وعند تفتيش المنزل لم يعثر أفراد الشرطة عليهما ولكنهم وجدوا ملابس حربي التي كان يرتديها وقت هروبه من كريم والشرطة، إلا أن صاحب المنزل استطاع تضليل الضابط خالد – عمرو رجب – وحتى عندما دخل في الزريبة لم يعثر على حربى ونور وغادرت الشرطة المنزل.

وعلى الجانب الآخر ذهب رفعت – أشرف زكى – إلى سوزى في المنزل التي تختبئ فيه عند رانيا ملاح سكرتيرة شريف – إيهاب فهمي – للبحث عن توضيحات حول مقتل ابنتها فريدة – هاجر أحمد – وسألها عن علاقة حربى بقتلها خاصة أنها لم تكن موجودة في فيلا سوزى، وأنه لا يوجد مبرر لدى حربى بقتل فريدة سوى أنها شاهدته وهو يقتل أخته وأن الأمر به شيء غامض.

يذهب كريم إلى رفعت الذى يعاتبه على إخفاء عنه خبر هروبه من السجن، ويطلب منه عدم إيذائه حتى يعرف منه ما دفعه لقتل ابنته فريدة، فيما يشتكى كريم من شغله مع خاله شريف وأنه يريد فض الشراكة معه، وفى نهاية الحلقة يهجم بعض الأشخاص من الصعيد لأخذ الثأر من صاحب المنزل الذى يختبئ فيه حربى ونور ولكن حربى يقرر الخروج لهم قبل قتلهم لصاحب المنزل.

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مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.