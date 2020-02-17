ناهد السباعي تكشف حقيقة خطوبتها

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كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 05:57 مساءً - على هامش ختام فعاليات مهرجان أسوان السيتمائي لأفلام المرأة أدلت الفنانة ” ناهد السباعي ” بتصريحات صحفية كشفت من خلالها حقيقة ما تردد مؤخرا عن خطوبتها .
وذلك بعد أن قامت الإعلامية ” إنجي علي ” بنشر صورة تجمعها بناهد السباعي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” مبروك الخطوبة ناهد السباعي ” .. ثم قامت إنجي علي بعد ذلك بدقائق بحذف الصورة .
ونفت ناهد السباعي هذا الأمر فقالت : ” كان هزار .. إنجي علي صحبتي وحبيتي عايزة تفوّل عليا .. لكن مفيش حاجة من دي هي عايزة تفرح بيا وتتبسط ” .
وعن مواصفات زوجها المستقبلي قالت : ” عايزاه طيب حنين هادي راجل ” .
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