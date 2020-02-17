- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 05:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة ” نبيلة عبيد ” والمطرب الشعبي ” عبد الباسط حمودة ” والتي أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .
حيث ظهرا في الصور وهما ينظران إلى بعضهما البعض بشكل لافت ويقفان إلى جانب بعضهما بشكل مقرب مما دفع البعض للتساؤل عما يجمع بينهما والبعض ردد أنباءا عن زواجهما مؤخرا .
إلا أن حقيقة هذه الصور ترجع إلى كواليس تصوير مسلسل ” نساء من ذهب ” الذي تقوم ببطولته نبيلة عبيد .. كما يظهر عبد الباسط حمودة كضيف شرف في إحدى الحلقات .
يذكر أن مسلسل ” نساء من ذهب ” بطولة كلا من الفنانين نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر وسهر الصايغ وغيرهم .. ومن إنتاج صادق الصباح ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2020 .. وتدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صورة لنبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة تثير الجدل حول زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.