بسمة وهبة تعلق على منع أغاني المهرجانات في مصر : ” ما تسيبوا الناس تفرح “

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 05:57 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” انتفدت من خلاله الهجوم القائم ضد مطربي المهرجانات مؤخرا والقرار الذي أصدره الفنان ” هاني شاكر” نقيب المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء .

فقالت بسمة وهبة في تعقيبها على ذلك : ” كنت حابة أقول كلمتين في نفسي عن موضوع حسن شاكوش وتحديدا عن موضوع أغاني المهرجانات .. انا اولا مش قادرة اتخيل إن كل الهجوم ده يبقى على شخص مطرب إسمه حسن شاكوش .. إحنا قدام واقع موجود قدام نسبة كبيرة بتسمع الأغاني دي ” .

وتابعت : ” مفيش فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقي فيها أغاني حسن شاكوش أو أغاني المهرجانات والناس مبسوطة وتحس إن دي سعادتها وإن ده فرحها فعلا ..اختلف اتفق تحب أغاني المهرجانات تكرهها بس الحقيقية صعب أوي انك توصل لدرجة الهجوم بالطريقة دي والمنع وتصاريح ” .

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وأضافت بسمة وهبة : ” وكمان الكلام على إنهم أخدوا فلوس قد ايه .. ما تخلوا كل واحد في حاله يا جماعة إحنا وصلنا للمرحلة اللي بنحقد فيها على إنه في شخص جاي ليه خير ورزق .. سيبوا الناس تفرح ” .