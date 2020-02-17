شاب مصري يقوم بجلسة تصوير مع عروسة ” مانيكان “

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 05:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا من جلسة تصوير قام بها شابا مصريا يدعى ” محمود الحكيم ” في يوم عيد الحب وهو مرتدي لبدلة فرح سوداء مع عروسة ” مانيكان ” ترتدي فستان زفاف أبيض على أحد الشواطئ الساحلية وهو ما أثار الجدل بين المتابعين .

وكشف محمود عن السبب من وراء قيامه بذلك من خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ” حديث المساء ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” فقال إنه في شهر أكتوبر الماضي قام بعمل جلسة تصوير عن الأمطار والتي أطلق عليها ” يوميات مواطن مبلول ” .. وإنه عندما أرسل الصور إلى خطيبته غضبت من ذلك ورفضت الفكرة .

وأضاف : ” خطيبتي قالتلي إزاي تعمل الصور دي من غير ما ترجعلي مفكرتش في شكلي قدام الناس وانت لابس فانلة حمالات علي الرصيف .. إبقي قابلني لو واحدة رضيت بيك بعد اللى إنت عملته ده ” .

وأشار محمود الحكيم إنه بعد هذه الواقعة انفصل عن خطيبته لإنها لم تقدر الفكرة التي طرحها وفكرت في نفسها وشكلها فقط .

وقال إنه كان من المقرر إقامة الفرح يوم 14/2 فقرر أن يقوم بعمل صور للفرح فقال : ” قررت إنى أعمل صور فرحي فملقتش غير إنى أبقي لوحدي وافتكرت إنها قالتلي ابقي قابلني لو واحدة رضيت بيك وكان مش من الطبيعي في الفترة القصيرة دى إني ألاقي عروسة .. ففكرت في إني أجيب مانيكان وألبسها فستان عروسة وأعمل معها جلسة تصوير سيشن يوم فرحي والحمد لله اتبسط في اليوم ده جدا ” .

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كما كشف ” رضا عبد الحكيم ” مصور الفوتوسيشن في تصريحات صحفية له عن تفاصيل جلسة التصوير فقال إنها ليست جدية وجاءت على سبيل الهزار حيث قرر محمود أن يحتفل بزواجه الذي لم يكتمل في يوم عيد الحب بجلسة تصوير مختلفة والتي تم تصويرها في الفيوم واستغرقت يوم ونصف .