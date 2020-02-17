بلقيس: مشاركتي في حفل “صنّاع الأمل” رسالة نبيلة

متابعة بتجــــــــــرد: تشارك النجمة بلقيس فتحي في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل في 20 شباط/فبراير الجاري، في “كوكا كولا أرينا” في سيتي ووك بدبي.

وحول مشاركتها في إحياء الحفل، تقول بلقيس: “مشاركة الفنان في المبادرات الإنسانية، دعم لرسالة نبيلة تحتفي بالأمل وتعلي بناءه، وعلى كل فنان أن يعمل ما بوسعه لدعم هذه المبادرات”.

وتتابع: “هذا الحفل له قيمة كبيرة، لأن جميع المشاركين فيه سيساهمون، كلٌّ من موقعه، في عمل الخير، بدءاً من أصحاب المشاريع الخيرية بدورهم الأساسي في صنع حراك مجتمعي إيجابي، ومروراً بالحضور الذين سيعود ريع تذاكرهم إلى بناء المستشفى الجديد، والنجوم الذين يدعمون المبادرة ويشجعون متابعيهم على الانضمام إلى مسيرة صناعة الأمل في العالم العربي ونشر القيم الإيجابية”.

وتعد صنّاع الأمل أكبر مبادرة إنسانية من نوعها لتكريم أصحاب العطاء والمشاريع الخيرية على مستوى الوطن العربي، وتنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. سيقام الحفل الخيري الخاص بالمبادرة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم أصحاب المشاريع الإنسانية التطوعية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

92 ألف مشاركة

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ومن المتوقع حضور 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي للحفل، الذي سيتم فيه منح لقب “صانع الأمل الأول” لصاحب أكثر المبادرات الخيرية تأثيراً في مجتمعه، وسيتم اختيار الفائز من بين 92 ألف شخص تقدموا بطلبات الترشح للتكريم من 38 دولة عربية وأجنبية.

وسيعود ريع تذاكر الحفل إلى مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، الذي اختارته المبادرة، نظراً لأهميته ودوره الواعد بالنسبة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية القلبية في المنطقة، وسيكون المستشفى الجديد أحد أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها على مستوى العالم العربي، مع كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، وسيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من جميع أنحاء العالم العربي مجاناً.

نجوم

وسينضم إلى بلقيس نخبة من الفنانين والممثلين في الوطن العربي لإحياء الحفل الخيري، من خلال عدد من الفعاليات الترفيهية والغنائية المميزة، وسيشارك في الحفل شخصيات فنية، كسعاد عبدالله، وطارق العلي، وقصي خولي، وأحمد حلمي، ومنى الشاذلي، وعمرو أديب، وسيحيي الفعاليات الغنائية، كل من نوال الكويتية، والفنان محمد عساف، والفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne.

وسيحضر الحفل ما يزيد عن 140 صحافياً وإعلامياً، يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية، لنقل الفعاليات عبر عدد من القنوات العربية، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وسيشارك عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي، يصل عدد متابعيهم جميعاً، نحو 50 مليون متابع، كما ستتخلل الحفل فقرات ترفيهية وكوميدية مميزة.