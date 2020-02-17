نانسي عجرم في الصدارة.. “قلبي يا قلبي” تحلق عالياً بين الملايين

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”، التي طرحتها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتحافظ الأغنية منذ إطلاقها على المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلباً من الجمهور في عدد كبير من الإذاعات العربية وأبرزها “فايم اف ام” في لبنان، “مارينا اف ام” في الكويت” وراديو الرابعة في الإمارات العربية المتحدة.

كما وتحتلّ أغنية “قلبي يا قلبي” المرتبة الأولى بحسب إحصاءات موقع “أنغامي” الأسبوعية حيث تتقدّم على كل الإصدارات الغنائية الأخرى.

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أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، تسجيل استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.

تجدر الإشارة إلى أن كليب “قلبي يا قلبي” حقق ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحه.