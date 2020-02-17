الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المحكمة الاقتصادية بمصر تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها الطيار الموقوف أشرف أبواليسر ضد الفنان محمد رمضان؛ لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بعد فصله من عمله، لجلسة 26 فبراير/شباط.

وجاء التأجيل من أجل حضور الفنان محمد رمضان أو ممثله القانوني، وطالب الطيار في الدعوى بتعويض قدره 25 مليون جنيه، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، بعد نشر "رمضان" صورته من داخل قمرة القيادة بالطائرة دون إذنه.





وكان محمد رمضان قد بث فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" خلال الأيام الماضية بشأن الأزمة وكشف خلاله أن الطيار أشرف أبواليسر طلب منه تعويضا قدره 9.5 مليون جنيه (نحو 600 ألف دولار)".

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وبعد ساعات رد الطيار الموقوف على محمد رمضان بفيديو جديد نفى خلاله طلب مبالغ مالية من الفنان، وهدد باللجوء للقضاء.





وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية، ما فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني "أبواليسر" بالحرمان من عمله مدى الحياة.

