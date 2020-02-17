إطلالة ميلاد يوسف الغريبة مع روبين عيسى تثير دهشة الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان السوري ميلاد يوسف في مسلسل "سوق الحرير، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار وآخرون.

وكشف يوسف في إحدى مقابلاته الصحافية عن أنه يجسد شخصية "أسعد" في العمل، مؤكدا أن "سوق الحرير" مسلسل اجتماعي وليس بيئة شامية كما يعتقد بعضهم، وعن الشخصية التي يؤديها، قال الفنان إن "أسعد" هو شاب شهم وشجاع، ولكنه يسعى للانتقام بسبب الظلم الكبير الذي تعرض له.

كما أوضح أنه لا يوجد أي تشابه بين شخصية "أسعد" وشخصية "عصام" التي جسدها في مسلسل البيئة الشامي الشهير "باب الحارة" بجميع أجزائه وحقق من خلالها شهرة واسعة وانتشارا كبيرا، حتى بات الجمهور يعرفه من خلال هذه الشخصية على الرغم من أنه قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة.

وعلى صعيد آخر؛ شارك الفنان ميلاد يوسف في الفيلم الروائي القصير "عنها" من إخراج رباب مرهج، وبطولة روبين عيسى وفايز قزق وعدد كبير من النجوم.

وكان يوسف نشر مجموعة من الصور الخاصة من الفيلم والتي تجمعه بزميلته روبين عيسى، وظهر فيها بإطلالة غريبة، أثارت موجة من التعليقات؛ إذ ظهر بشعر مصبوغ باللون الأزرق، مرتديا جاكيتا من الفرو الأزرق من دون ملابس أسفله، مع التقاط الصور بعدد من الوضعيات المختلفة.

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وأثارت الصور ردود فعل واسعة بين جمهور يوسف، والذين أبدوا استغرابهم بسبب الشكل الذي ظهر فيه، كما لم يخل الأمر من بعض التعليقات الساخرة والتي ربطت بينه وبين شخصية عصام في باب الحارة.

ومن أبرز المعلقين على صوره، الفنان السوري طلال مارديني والذي كتب: "ولي شو صاير معك".

يشار إلى أن ميلاد يوسف بدأ مشواره الفني بعدد من الأدوار الناجحة أبرزها مشاركته الفنان دريد لحام في مسلسل "عودة الأصدقاء"، بالإضافة إلى مسلسل الفصول الأربعة بجزأيه الأول والثاني، والذي جسد فيه دور رامي ابن ماجدة "الفنانة مها المصري"، ونجيب "الفنان بسام كوسا"، وشقيق سوسو "الفنانة ديما بياعة.

ويعد هذا الدور من أهم الأدوار في تاريخ الفنان ميلاد يوسف الفني بسبب النجاح الكبير الذي يحققه العمل إلى يومنا هذا، بالإضافة لدوره في باب الحارة.